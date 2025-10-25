◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前には練習用のユニホーム姿でグラウンドに姿を見せた大谷。ファンからは歓声も飛ぶと、右翼で守備練習