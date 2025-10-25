◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）初戦を迎えた。ブルージェイズ本拠地のカナダ・トロントでの開幕に、ドジャースナインにはさっそく、敵地から大ブーイングが浴びせられた。試合前セレモニーでロバーツ監督からスタメンが順にアナウンスされ、グラウンドへ。大谷にはドーム球場にこだまする大