ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)で主演を務める柴咲コウと、今作が柴咲と初共演となる川口春奈が、自身の役柄やお互いの印象について語った。柴咲コウ、川口春奈○柴咲コウと川口春奈の役づくり――オファーを受けたときの感想を教えてください。柴咲:私はもともと、プロデューサーの藤野(良太)さんとお仕事をしたことがありまして、「おもしろいことをしたいね」と話して