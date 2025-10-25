ハンズフリー撮影ができる超小型のカメラ「Insta360 GO Ultra」をレビュー！スマートフォン（スマホ）や小型なアクションカメラなどの普及でVlog（Video Blog）撮影を日常的に楽しむ人が増えています。このような場合にはスマホやカメラなどを固定できるシューティンググリップに付けたり、自撮り棒に付けて撮影するスタイルが一般的ですが、さらに面白い動画作成する上で、頭などの身体に装着させてハンズフリー撮影する方法があ