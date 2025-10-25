今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドネシアの「夜の遊園地で滑り台“崩壊”大幅に定員オーバーか」についてです。◇夜の遊園地で突然、巨大な滑り台が崩れ落ち、悲鳴が響き渡ります。別のカメラには、崩れ落ちる滑り台から人が投げ出される様子も。下敷きになった人を助け出そうと、数十人がかりで鉄骨を持ち上げます。事故が起きたのは、インドネシアにあるナイトマーケットの中に造られた遊園地。