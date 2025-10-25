´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¢K-POPÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÌó900ºîÉÊ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖABEMA¡×¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡È°ÛÀ¤³¦·Ï´Ú¥É¥é¡É¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°2¡ÁÈà¤é¤¬¤¤¤¿¡Á¡Ù¡Ø¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥­¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¼ç±é¡Ø¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¡Ù¤â¢£¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù±Ê±ó¤òÀ¸¤­¤ë¡È¥È¥Ã¥±¥Ó¡É¤È¡¢Èà¤ò