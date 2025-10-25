9月、公式製造元の株価が急落し「ラブブブーム終焉」と報じられた。だが、日本では今も入手困難な状況で人気はむしろ過熱。その裏で、偽物市場も活況を呈している。日本への密輸ルートを追う！◆一体200円の粗悪品も！ 偽ラブブ工場は大繁盛近年、世界中でブームとなっている中国発のキャラクター「ラブブ」。ぬいぐるみ型のフィギュアで本物は公式ショップでしか買えない。日本でも春頃から争奪戦が過熱。夏休み期間中は公