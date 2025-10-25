大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年4月5日記事は取材時の状況）＊＊＊新卒一括採用のメガバンクでは、毎年多くの新入社員が入社する。無難な人材が多数を占める中で、トンデモない新人が混じっていたりもする。筆者（綾部まと）は新卒でメガバンクに入行し、地方や都内の営業店で法人