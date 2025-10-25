中国資本による「日本の地方リゾート買収」について調査した（写真：DAR Pictures／PIXTA）【図表を見る】中国資本が2010年以降に買収した地方の主なリゾート施設中国人に買い占められる山梨県・石和温泉地帯の取材の先に、日本全国でリゾート・温泉地帯を買いあさる中国人の姿が見えてきた。本記事は『ニッポン華僑100万人時代』より一部抜粋・再編集。日本のリゾート地の最前線の舞台裏を調査報道・データを駆使し日経記者が迫る