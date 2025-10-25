ベシアの離脱をどうカバーするか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月24日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨む。同日にワールドシリーズのロースター26人も発表された。【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェックドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、アレックス・ベシアが「極めて個人的な家族の問題」のためチームを離れると発表したことに触れ、「ドジャースは誰が彼