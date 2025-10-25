ブルージェイズの球団公式インスタグラムが24日（日本時間25日）に更新され、ワールドシリーズ（WS）初戦を迎えた選手たちが球場入りする姿を公開した。WSはこの日、ブルージェイズの本拠カナダ・トロントで開幕。球団の公式インスタグラムでは気合の入った表情で球場入りする選手の姿が公開された。主砲・ゲレロは赤のジャケット、黒のパンツにはバラがデザインされたド派手スタイルで球場入り。第1戦に先発するイエサベー