◇ドイツ1部ブレーメン1―0ウニオン・ベルリン（2025年10月24日ドイツ・ブレーメン）ブレーメンのDF菅原由勢がホームのウニオン・ベルリン戦で決勝アシストを記録して1―0の勝利に貢献した。右サイドバックで先発すると、後半27分に自陣から右サイドに絶妙な縦パスを通してFWグリュルを走らせ、受けたオーストリア代表が巧みに相手選手をかわして先制点。チームはこのまま逃げ切って2戦ぶりの勝利を挙げた。菅原は9月1