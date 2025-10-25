◆UCCの世界初技術を採用、味わいと環境配慮を両立セブン-イレブン・ジャパンは10月28日、全国の店舗で「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」(税込160.92円)を順次発売する。コーヒーの焙煎熱源に水素を用いた「水素焙煎」は、UCC上島珈琲が世界で初めて量産化に成功した技術であり、二酸化炭素(CO2)を排出しない革新的な製法だ。セブン-イレブンの定番ブランド「セブンカフェ」に、味わいと環境価値の両立という新たな視点をもたらす