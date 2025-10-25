中国の習近平国家主席はまもなく韓国を国賓訪問します。習主席にとって11年ぶりの韓国への国賓訪問であり、李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任して初めての中韓首脳会談を行います。中国外交部の郭嘉昆報道官は10月24日の定例記者会見で、中央広播電視総台（チャイナ・メデイア・グループ/CMG）の記者による同件に関連する質問に対して、「中国は中韓関係を重視し、対韓政策は安定と連続性を保っている。中国は韓国側とともに、