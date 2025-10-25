今回の西スポWEBOTTO！のゴルフ企画は、大分市の「大分ななせゴルフ倶楽部（GC）」に足を運んだ。秋の久住連山の空気を吸いながら、起伏の大きい丘陵コースに挑んだ。（松田達也）◇◇目の錯覚だったのかもしれない。8番ミドル（321ヤード）のティーショットは会心の一打だった。安全そうに見える右方向の傾斜を狙ったつもりだったが、打球は想定よりも左に向かい、視覚ではOBゾーンに飛んでいるように見えた。