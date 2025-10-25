「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが新規投稿され、第１戦前の集合写真が公開された。ホテルの階段で撮影したとみられる集合写真。最後列には大谷翔平投手の妻・真美子さんの姿もみられた。４月に第１子を出産後は遠征に帯同することはなかったが、最高峰の戦いを前に敵地・トロントへ駆けつけた模様だ。