「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースが選手たちの球場入りの様子を公開。ムーキー・ベッツ内野手はド派手なジャケットを着て球場入りした。日本をイメージさせるような瓦屋根や鷹が描かれたジャケット。黒のインナーとパンツが模様を引き立たせている。またオシャレ番長のキケ・ヘルナンデス内野手は山本由伸投手とおそろの高級バッグにデニムスタイルで球場入り。際立