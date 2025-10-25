タレントのみちょぱこと池田美優（26）が24日夜更新された、ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）の公式Xアカウントにアップされた動画に登場。同チャンネルの番組に出演した感想などを語った。DOWNTOWN＋は11月1日開始予定で、視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。11月1日午