お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が22日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)にゲスト出演。改名直後のエピソードを明かした。内村光良○有田哲平が告白「改名して1年のブランクがある」1991年に海砂利水魚としてコンビを結成し、10年後の2001年に改名したくりぃむしちゅー。そのきっかけは、TBS系『新・ウンナンの気分は上々。』内のさまぁ〜ず(当時はバカ