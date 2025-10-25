◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節大阪Ｂ３―１サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂがチケット完売９１３３人超のホームで昨季王者のサントリーにセットカウント３―１で逆転勝ちした。２５歳の若さで新主将に就任した西田有志は、チーム２位の１５得点で勝利に貢献し「主将として初めてのシーズンで戦って勝てたことは非常にうれしい。チームとして苦