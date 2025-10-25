10月19日にルーブル美術館で起きた盗難事件は、フランス国内のみならず、世界中で大きな話題を呼んでいる。犯人グループはわずか7分で犯行に及んだのち、あらかじめ用意していたスクーターで現場から逃走し、その後の足取りはわかっていない。現地ジャーナリストのヴェイサードゆうこ氏が、事件当日に現場に居合わせた日本人の証言をもとにレポートする。＊＊＊【画像】避難しようとする人々が出口に殺到し…緊迫の「ルーブル