◇男子ゴルフアジア太平洋アマチュア選手権第2日（2025年10月24日UAEエミレーツGCマジュリスC＝7289ヤード、パー72）4位から出た23年日本アマ覇者の中野麟太朗（早大）が66をマークし、通算11アンダーで首位タイに浮上した。長崎大星（16＝勇志国際高）が10アンダーで1打差の4位。片野貫一朗（光英VERITAS高）が4アンダーで10位につけた。小林翔音（日大）と小林匠（大阪学院大）はイーブンパーで23位。隅内雅人（日