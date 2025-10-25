今回は、ママ友にとんでもない勘違いをされたエピソードを紹介します。ママ友の夫に言い寄られ…「大学時代、男尊女卑なモラハラ男と付き合っていましたが、浮気癖がひどく私からふってやりました。しかしその後、自分の娘の幼稚園の入園式で、その元カレと再会。元カレの息子は娘と同じクラスです。それからしばらくたった後、街でばったり会った元カレは『相変わらず美人でスタイルもいいな』『お前と結婚すればよかったよ』と言