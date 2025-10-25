警察は、自転車に乗っていた女性をひき逃げしたとして、25日に56歳の男を逮捕しました。 過失運転傷害と救護義務違反の疑いで逮捕されたのは、山形市七日町のアルバイト従業員の男（56）です。 警察によりますと男は、24日の午後8時半ごろ、上山市弁天一丁目で軽乗用車を運転中に、自転車に乗っていた女性をはねて、救護などを行わずに立ち去った疑いです。 通報を受けた警察が捜査し、男の犯行と分かり、25日午前7時17分に上山