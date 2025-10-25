国連は24日、1945年に創設してから80年を迎えました。国連は第2次世界大戦が終結した1945年に創設され、現在の加盟国の数は193カ国に及んでいます。本来は国際平和と安全を維持する役割が期待されていますが、近年ではロシアによるウクライナ侵攻など、各地で紛争が続く中、その役割が果たせていないのが現状です。特に安全保障理事会ではアメリカやロシアなど5つの常任理事国が持つ拒否権の発動で、しばしば機能不全に陥っている