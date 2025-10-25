紅葉の名所として知られる栃木県の日光国立公園にある中禅寺湖。最寄りの日光駅までは、東武特急で東京の浅草駅から2時間弱で到着する。日光市内からは、路線バスやクルマで「いろは坂」を経由して行くのが一般的だ。しかし、1960年代まで日光駅から中禅寺湖畔へは、東武鉄道が運営する路面電車、ケーブルカー、ロープウェイと乗り継ぐ、全長約12kmの観光路線網が存在した。現在は、その一部区間となる明智平（あけちだいら）ロー