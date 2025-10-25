忙しい毎日で運動不足という方は少なくないと思います。でも、そのまま何もしないでいると腰周りの筋肉が凝り固まってしまい、腰周りに贅肉がつきやすくなってしまうもの。そんな悪循環を断ち切るべく習慣に採り入れたいのが、腰周り（特に脇腹）の贅肉落としに効果的なピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスツイスト】です。🌼腰周りの贅肉がどんどん落ちる。続けるほど【ペタンコお腹に導く】簡単習慣スフィンクス