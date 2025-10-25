今日25日(土)は曇りや雨の所がほとんど。特に本州の太平洋側は雨の範囲が次第に広がり、紀伊半島や関東の沿岸では局地的に雷を伴い激しく降る。道路の冠水など注意。太平洋沿岸の地域ほど雨雲・雷雲が発達しやすい今日25日(土)も、日本付近に湿った空気が流入。曇りや雨の所が多いでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海、関東甲信にかけては雲が多く、午前中から所々で雨。午後は雨の範囲が次第に広がります。夕方以降は、紀