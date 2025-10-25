昨期MVPが苦労して掴んだ久々の勝利だ。10月24日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、セガサミーフェニックスからは醍醐大が出場。全員が2万点台で迎えたオーラス…接戦を制し、自身12戦振りにトップを獲得した。【映像】反撃の狼煙を上げることができた醍醐当試合は起家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、醍醐、BEAST X・東城りお（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の並びで開局。東1局1本場、