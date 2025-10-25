超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #6』が10月24日に配信。ゴルフ部主将として部のために200万円を集めた九大生に一流企業から厳しいジャッジが下された。【映像】古舘伊知郎が「うわっ低い！」と驚愕した瞬間同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルさ