健康を維持するためには、どんな食事を摂るのがいいのか。管理栄養士の関口絢子さんは「旬の食材には栄養が豊富に含まれているので積極的に摂るようにしてほしい。野菜ジュースには弱点もあるので、一品を加えると栄養バランスがよくなる」という――。（第2回）※本稿は、関口絢子『食が細くなってきたら！ 少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA※写