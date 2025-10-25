¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬24ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¼óÁê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÎºÝµ¯¤­¤¿¥ä¥¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤¬¡¢±éÀâ¤¬»Ï¤Þ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤è¡¼¤·¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ì±ÅÞÀÊ¤«¤éÂç¤­¤ÊÀ¼±ç¤äÇï¼ê¤¬µ¯¤­¤ë°ìÊý¡¢ÌîÅÞÀÊ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢µÄ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â