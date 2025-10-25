ドラマ「ばけばけ」（NHK）で再注目されている小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。八雲を研究してきた池田雅之さんは「ハーンはヨーロッパからアメリカへ渡り、そこでも貧困に苦しんだが、センセーショナルな殺人をレポートし新聞記者として成功する」という――。※本稿は、池田雅之『小泉八雲 今、日本人に伝えたいこと』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。■オハイオ州で新聞記者として文才を発揮小泉八雲は20年近いア