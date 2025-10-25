JR東日本が羽田空港への「アクセス新線」を建設している。2031年開業を見込んでいる。すでに京急線やモノレールが走る中、なぜJRが新線建設に動くのか。ルポライターの昼間たかしさんがアクセス線をめぐるJRの狙いを読み解く――。写真＝時事通信フォトJR東海大井車両基地、JR貨物東京貨物ターミナル周辺より東京国際空港（2019年10月13日、東京都品川区） - 写真＝時事通信フォト■なぜ今さらJRが？羽田アクセス線“参戦”の真