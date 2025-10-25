オープンハウスグループは、「KÚON 箱根強羅」を11月8日に開業する。新たに宿泊・リゾート施設の経営と運営受託を行うオープンハウス・ホテルズ＆リゾーツを設立し、初の直営ホテルとしてホテル事業に参入する。新たなホテルブランド「KÚON（クオン）」は「現代を立ち止まる居場所」をコンセプトに、宿泊体験を通して現代の休息を提供する。客室は14室を設け、室内にはミニバーを備える。館内にはダイニングレストランと