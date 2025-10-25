米Amazon（アマゾン）は、商品の配送スタッフを支援するスマートグラスを発表した。日本向けの展開については未定。 スマートフォンを使わずに、商品のスキャン、配達する際の詳細なナビゲーション、配達証明写真の撮影をサポートする。配送スタッフは、スマートグラスを活用することで両手が空き、スマートフォン、商品、周囲の環境を確認しながら配送する負荷が軽減される。