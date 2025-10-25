江戸時代から続く浅草の花柳界の拠点施設で、「浅草見番」の通称で親しまれてきた「浅草三業会館」（東京都台東区）が、耐震上の問題で１１月末に閉鎖されることがわかった。跡地利用のめどは立っておらず、地元からは花街の伝統や観光への影響を懸念する声が上がっている。（石井恭平）芸者衆や料亭などでつくる「東京浅草組合」によると、浅草三業会館は戦後の１９５５年頃に建てられた鉄筋コンクリート造２階建て。１階に組