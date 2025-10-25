広島からドラフト２位指名を受けた斉藤汰直（たいち）投手（２１）＝亜大＝が２４日、黒田博樹球団アドバイザー（５０）のような大投手になると誓った。東都大学秋季リーグの青学大戦（神宮）の終了後、球場を訪れた新井貴浩監督（４８）と初対面。指揮官からは日米通算２０３勝右腕のようになってほしいと言葉をかけられ、期待に応えると意気込んだ。熱いまなざしを全身で感じ、背筋を伸ばした。神宮球場内の別室に入った斉藤