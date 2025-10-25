DeNAは24日、アンソニー・ケイ投手が帰国したことを発表した。ケイは球団を通じ「ベイスターズファンの皆さん、今シーズンも多大な応援をありがとうございました！ファンの皆さんの大きな大きな応援には何度も勇気づけられ、励みになりました。リーグ優勝からの日本一とはいきませんでしたが、自分のベストを出し尽くすことができ、悔いなく終えることができました。これからも素晴らしいプレーを見せられるように頑張ります！