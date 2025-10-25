ロッテは、昭文社の旅行ガイドブックシリーズ『ことりっぷ』とのコラボレーション企画第16弾として、「ことりっぷ 小さなチョコパイ 編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ」「ことりっぷ ふんわりプチケーキ リディのチーズケーキ」の2品を、10月28日から全国で発売する。各8個入り、想定小売価格345円前後(税込)。今回発売する2品は、「地元で愛される名店」をテーマに、ロッテとことりっぷ、そして地元自治体観光担当者、地元で愛