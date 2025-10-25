2026年3月に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とLUSH（ラッシュ）との新たなコラボレーション「Wicked x Lush」全11種が、2025年11月6日（木）より全国78店舗、公式オンラインストア（公式アプリは10月24日（金）より予約開始）にて発売される。 魔法に満ちたオズの国を象徴するキャラクター、エルファバとグリンダをはじめ、人気キャラクターたちから着想を得たアイテムがバスルームを彩る。