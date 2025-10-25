「カヨイバコ」市販化に向けたプロトタイプモデルか!?トヨタはオウンドメディア「トヨタイムズ」で2025年10月13日に「5ブランドプロジェクト」を発表しました。「センチュリー」をブランド化し、10月下旬から開催される「JMS（ジャパンモビリティショー）2025」にて「センチュリークーペ」や次期「カローラ」のコンセプトモデルを出展することを明らかに。さらに、各ブランドのCMを公開しています。【画像】超カッコいい！ これ