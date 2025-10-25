Round7 AUTOPOLIS GT500リザルト10月19日、2025年スーパーGT第7戦の決勝レースが、オートポリスで行われた。【画像】スーパーGT第7戦・オートポリス決勝レースの様子はこちら全65枚GT500クラスは、ホンダ勢が1、2、3フィニッシュ。GT300はポルシェが制した。 田中秀宣順位/No./マシン/ドライバー1位/#100/ホンダ・シビック・タイプR-GT/山本尚貴,牧野任祐2位/#64/ホンダ・シビック・タイプR-GT/伊沢拓也,大草りき3位/#16/ホン