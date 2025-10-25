＜Sky Look up Ladies Cup最終日◇24日◇グリッサンドゴルフクラブ（千葉県）◇6441ヤード・パー72＞勝てそうで勝てない…。そんな日々ともおさらばだ。【写真】これがバーディ量産を導いたゼロトルクパター今季のマイナビネクストヒロインゴルフツアーで2位が2回、3位が3回と、あと一歩のところで優勝を逃してきた佐渡山理莉が、8バーディを奪う会心のプレーで「65」をマーク。鮮やかな大逆転劇で今季初優勝、ツアー通算3勝目を