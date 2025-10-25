＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権2日目◇24日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞首位と1打差から出た中野麟太朗（早大）が面目躍如だ。1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」で回り、首位タイに躍り出た。順調な試合運びを見せる一方で、思わぬトラブルにも見舞われた。【写真】中野麟太朗のドライバースイング大会が用意したキャディを起用していたが、初日は練習日と異なるキャディに交代