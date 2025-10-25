【その他の画像・動画等を元記事で観る】Da-iCEが、最新曲「Monster」を配信リリースした。本楽曲は、10月21日(火)23:00より、TOKYO MXほか全国45局にて放送がスタートした、TVアニメ『モンスターストライクデッドバースリローデッド』のOP主題歌として書き下ろした作品で、メンバーの岩岡徹・和田颯が作詞を行っており、和田颯は作曲も担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている