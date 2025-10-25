来週の米国債入札カレンダー2年、5年、7年債と2年変動利付債 27日（月） 2年債（690億ドル） 5年債（700億ドル） 28日（火） 7年債（440億ドル） 29日（水） 2年変動利付債（FRN）（300億ドル） ※予定は変更することがあります