来週の中国主要企業決算大手銀行が集中エネルギーや自動車も *は金融株 28日（火） 中国銀行* 中国平安保険* 29日（水） 貴州茅台酒 招商銀行* 中国石油化工 30日（木） 中国工商銀行* 中国農業銀行* 中国建設銀行* 中国石油天然気 中国人寿保険* BYD 中国海洋石油 上海汽車集団 中国中鉄 31日（金） 理想汽車 石薬集団 ※予定は変更することがありま