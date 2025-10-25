来週の欧州主要企業決算メルセデスにフォルクスワーゲンアディダス *は金融株 28日（火） BNPパリバ* ドイツ証券取引所* 29日（水） メルセデス・ベンツグループ ドイツ銀行* アディダス 30日（木） シェル エアバス クレディ・アグリコル* フォルクスワーゲン ソシエテ・ジェネラル* ※予定は変更することがあります