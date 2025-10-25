来週の主な予定日銀会合とFOMC米中首脳会談豪消費者物価指数欧州冬時間入り ・米中首脳会談トランプ氏はあらゆる分野で合意できると前向きレアアース焦点に ・日銀金融政策決定会合10月は金利据え置き濃厚、12月利上げに前向きな姿勢示すか ・米FOMC25bp利下げほぼ織り込み済み、米政府閉鎖で積極利下げ観測浮上 ・豪州消費者物価指数中銀目標範囲上限に迫る可能性、コアはほぼ横ばいか 英国市場